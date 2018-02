BR-435: Erosão está chegando ao meio da pista; eminência de acidente está cada dia maior

Na manhã desde sábado, 17, a reportagem do Extra de Rondônia, foi conferir in loco o perigo que os motoristas estão correndo ao trafegarem pela BR-435 – que liga Vilhena a Colorado, especialmente no trecho denominado “curva dos crentes”.

A pista cedeu novamente e está cada dia mais perigoso, falta pouco para a erosão chegar ao meio da rodovia.

A reportagem ficou no local por cerca de 40 minutos e constatou o grande movimento de veículos leves e pesados, que passavam em alta velocidade, pouco se importando com o perigo a frente.

No momento que o repórter fazia imagens, mais uma parte da pista se rompeu. A cratera já está chegando ao meio da rodovia e, com isso, colocando vidas em risco. Apesar de o local estar sinalizado, o risco de acidente é eminente.

Até o momento nenhum representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) se pronunciou sobre o assunto. Porém, é apenas uma questão de tempo para uma tragédia acontecer.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia