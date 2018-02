Caminhoneiro denuncia que DNIT está tampando buracos com terra na BR-364

Na tarde deste sábado, 17, a redação do Extra de Rondônia, recebeu um vídeo gravado por um caminhoneiro, onde conta que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), está tampando buracos na na BR-364 – com terra.

No áudio, o motorista não especifica qual o trecho que gravou as imagens, mas ficou indignado com o que viu. Servidores do DNIT – usando terra para tapar os buracos da rodovia.

A BR-364 é uma das rodovias com maior número de acidentes. Principalmente por falta de manutenção e da péssima qualidade do asfalto. No trecho que liga Vilhena a Porto Velho, as tragédias são constantes, inclusive com mortes.

Texto: Extra de Rondônia

Vídeo: Internauta