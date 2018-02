Em Vilhena, Confúcio reafirma renúncia e garante que “oito anos de ótima gestão” avalizam eleição ao Senado

Na noite desta sexta-feira, 16, no 1º encontro regional do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em Vilhena, o governador Confúcio Aires Moura, em entrevista ao jornal eletrônico Extra de Rondônia, confirmou renúncia no dia 5 de abril e afirmou categoricamente que é pré-candidato ao senado pelo MDB.

O governador disse estar tranquilo e confiante na vitória, pois sondagens de intenção de votos foram realizadas e seu nome surge como bom candidato, já que tem uma folha de serviço invejável e o mínimo de rejeição.

Confúcio, disse que está feliz com a repercussão de seu nome como pré-candidato, e que não está desconfortável no partido. Conta que faz parte da sigla há mais de 20 anos e não seria agora que iria abandonar o barco, justamente após quase oito anos de uma ótima administração como governador.

Quanto à indicação de Maurão de Carvalho, como pré-candidato a governo, ressalta que o partido quer a continuação de uma administração que está dando certo, e seria muito bom se assim continuasse.

O governador relata a importância do encontro em Vilhena, já que o partido trouxe toda a Cúpula ao Cone sul, pois está em busca de alianças e estratégias políticas. Com isso, quanto mais siglas agregar, melhor o desempenho dos candidatos nas urnas, disse Confúcio.

Para encerrar a entrevista, Confúcio reafirma sua intenção ao senado e desmente qualquer informação quanto a troca de partido para disputar as eleições deste ano.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia