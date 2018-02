Morador flagra caminhão da prefeitura despejando entulho em local proibido

O local já foi limpo varias vezes pela Secretaria de Obras, muitas pessoas foram multadas e detidas por estarem cometendo crime ambiental.

Na manhã deste sábado, 17, um morador da linha 135 – área rural de Vilhena, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, onde indignado com a situação fez imagens de um caminhão da prefeitura despejando entulhos numa área em que a própria prefeitura já promoveu a limpeza por diversas vezes.

Lembrando que algumas pessoas já foram multadas e detidas pela Polícia Ambiental cometendo o mesmo crime.

De acordo com o denunciante, foi até ao motorista e falou que ali não podia descarregar entulhos, pois estava cometendo crime ambiental, mas recebeu como resposta que “iria jogar porque é a prefeitura que limpa”.

A reportagem tentou contato com o Secretário do Meio Ambiente Jorge Rabelo, mas o mesmo não atendeu ao telefone.

Contudo, o Site deixa espaço ao responsável pela Secretaria de Obras ou ao Secretario do Meio Ambiente caso queiram falar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta