Pré-candidato Maurão de Carvalho disse que está preparado para governar Rondônia

Na noite desta sexta-feira, 16, aconteceu em Vilhena o 1º encontro regional do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

O evento foi organizado pela Cúpula do partido e reuniu centenas de simpatizantes da sigla no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo do Norte em Vilhena.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o pré-candidato a governo Maurão de Carvalho, contou sobre a importância do encontro com a militância do partido, onde foram discutidas diversas questões ligadas às eleições deste ano.

Maurão afirma que após ser eleito seis vezes deputado estadual chegou a hora de colocar seu nome a disposição da população de Rondônia. Com anuência dos caciques do MDB, foi convidado a ingressar na sigla para disputar as eleições 2018.

Carvalho ressalta que trabalhou muito pelo Estado como deputado estadual, agora chegou a hora de aproveitar seus conhecimentos e colocá-los em prática em outro cargo. Por isso, é pré-candidato ao cargo majoritário.

Maurão está viajando por todo Estado e afirma que sua candidatura é bem aceita. Sondagens de popularidade estão sendo desenvolvidas para que possa entrar na campanha sabendo o que os eleitores irão cobrar.

O deputado conta que eleger um candidato do MDB é com certeza a continuação de um governo que está estruturado, um Estado saneado e, com isso, deve-se continuar o modelo de administração imposta por Confúcio nestes quase oito anos de boa gestão.

Quanto ao convite feito pela Cúpula do partido ao ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon pré-candidato a deputado federal para se filiar ao MDB, Maurão relata que recebe com bons olhos, já que o ex-prefeito tem carisma e é muito querido pelo povo.

Para encerrar a entrevista, Maurão disse estar contente com a pré-candidatura de Confúcio Moura ao senado, já que suas ações a frente do Estado o conduz a uma cadeira no congresso em Brasília.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia