Sindsef confirma greve contra Reforma de Previdência na próxima segunda

O Sindsef/RO (Sindicato dos Servidores Públicos Federais no estado de Rondônia) convoca toda sua base e sociedade em geral para defender o direito a aposentadoria e aderir à paralisação geral na próxima segunda-feira, 19, contra a reforma da Previdência e a retirada de outros direitos dos trabalhadores.

Protestos unificados com entidades sindicais de diversas categorias do serviço público estão confirmados para acontecer nos municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Jaru, Cacoal, Rolim de Moura e Costa Marques.

Embora o Governo tente desmobilizar a classe trabalhadora, adiando a votação da reforma da Previdência com manobras políticas, entidades sindicais confirmam que a paralisação geral não será cancelada e deve movimentar todo o país, com a realização de grandes atos em defesa da aposentadoria.

A greve geral também pretende massificar a campanha do Sindsef: “Senadores e Deputados – Se Votar, Não Volta”, que já circula no estado com adesivos nos veículos dos servidores públicos federais como alerta aos parlamentares que caso votem a favor da reforma, não serão reeleitos em outubro.

Confira os locais de concentração:

PORTO VELHO

Às 08 horas, em frente à Eletrobras, na Avenida 7 de Setembro, no centro.

JI-PARANÁ

Às 08 horas, em frente ao prédio do INSS;

A programação terá “Adesivaço” – plotagem de veículos; informes sobre a reforma; atividades culturais e manifestações artísticas, almoço e encerra com carreata.

JARU

Às 08 horas, em frente à sede do Sindsef.

COSTA MARQUES

Às 08 horas, em frente à nova sede do Sindsef.

CACOAL

Às 08 horas, em frente à sede do Sindsef.

GUAJARÁ-MIRIM

Às 08 horas, em frente à sede do Sindsef.

Texto: Assessoria

Foto: Ilustração