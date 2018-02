Vilhenense vence o Genus pelo placar de 2 a 1 no Portal da Amazônia

O Vilhenense Esportivo Clube venceu na noite desta sexta-feira, 16, o Sport Clube Genus pelo placar de 2 a 1 no estádio Arnaldo Lopes Martin o “Portal da Amazônia” em Vilhena, pela segunda rodada do Campeonato Rondoniense 2018.

Os gols da partida foram marcadas por Leandrinho do Vilhenense no primeiro tempo. Na segunda etapa Rolim amplia o placar para o Leão do Portal e Juninho desconta para o Genus.

Na terceira rodada o Vilhenense enfrenta o Barcelona, no domingo,25, no estado Arnaldo Lopes Martins, às 17h00, (horário de Rondônia)

O jogo – A partida iniciou com Vilhenense empurrando o adversário no seu campo. E logo o aos 8´ minutos Cucaú cruza com perigo, mas o goleiro do Genus se antecipa na bola

Aos 12` Leandrinho no meio da lua bate forte no canto esquerdo do goleiro Gabriel Sarges e abre o placar para Leão do Portal

Aos 19` o volante Marcão do Genus comete uma falta e leva cartão amarelo

Aos 32´ o camisa do 11 do Genus recebe a bola na área que ajeita para bater, mas é desarmado pelo zagueiro alemão no momento da finalização.

Segundo tempo – na volta do intervalo o camisa 11 do Genus deixa o campo e entra Xuxa. O Aurigrená da Capital volta melhor em campo. E aos 6` David bate forte da grande área, mas o goleiro Rodolfo salva o vilhenense.

Aos 09´ Fiuza passa para Leandrinho que fica livre e chuta para fora desperdiçando a chance de ampliar o placar.

Aos 27´ Marcão comete novamente um falta dura e acaba sendo expulso do campo e o Genus fica com um jogador a menos.

Aos 30´ Rolim recebe um passe de Leandrinho e bate forte no canto esquerdo do goleiro Gabriel Sarges ampliando o placar para Vilhenense.

Aos 34’ Ariel recebe uma bola com profundidade e chuta cruzado finalizando nos fundos da rede, mas o arbitro marca impedimento no lance.

Aos 43´ Juninho invade a área e chuta no canto esquerdo do Rodolfo e Genus desconta o placar.

Aos 45´ Vilhenense cria a última jogada com Fiuza que chuta forte, mas a bola explode na zaga do Genus.

Ficha Técnica

Vilhenense 2 x 1 Genus

Local: estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia) – Vilhena-RO

Data: 16/02/2018 (sexta-feira);

Árbitro: Benildo Lima dos Santos;

Assistentes: Adenilson de Souza Barros e Adailton Francisco de Souza; 4º árbitro: Jurandir Lico de Camargo;

Público pagante: 1.119 torcedores; Renda: R$ 23.380,00;

Gols: Leandrinho aos 13′ do 1º tempo; Wellington Rolim aos 30′ e Juninho aos 43′ do 2ª tempo;

Cartões amarelos: Lagoa e Wembley (Vilhenense); Charlinho (Genus);

Expulsão: Marcão (Genus);

Vilhenense

Rodolfo; Diego Fiuza, Alemão, Téssio e Willian; Wembley (Wellington Rolim), Cucaú, Lagoa e Leandrinho; Ariel (Álvaro) e China (Jhonathan Pato). Técnico: Rafael Andrade.

Genus

Gabriel Sarges; Leivinha, Higor, Luiz Alves e Elias (Eric); Marcão, Charlinho, Jefferson e Juninho; Devid e Formiga (Thiago Xuxa) (João Rages). Técnico: Mirandinha.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia