Com jogador expulso, VEC vence Ji-Paraná com placar apertado

O Vilhena Esporte Clube (VEC) venceu na tarde deste domingo,18, o Ji-Paraná pelo placar de 1 a 0 no estadio Arnaldo Lopes Martins o “Portal da Amazônia “em Vilhena, pela segunda rodada do Campeonato Rondoniense 2018.

O único gol marcado da partida foi do zagueiro João Baiano do VEC aos 15 minutos do segundo tempo. O Lobo do Cerrado soma três pontos na tabela da competição e na próxima rodada enfrenta o Genus, no sábado,24, às 19h00, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

O jogo – O jogo começava com baixo nível para ambas as equipes. Aos 14` a primeira jogada veio do Ji-Paraná com um chute de fora da área.

Aos 18` Figurinha arrisca com chute forte de fora da área, mas o goleiro Roger Paranhos defende e manda para escanteio.

Aos 32´ Robinho avança em velocidade até a linha da grande área e chuta forte, porém a bola passa por cima trave.

Aos 43` Figurinha recebe a bola na área que tenta driblar, mas acaba desarmado pela zaga do Ji-Paraná.

Segunda etapa – na volta do intervalo o Galo da BR volta melhor em campo e aos 09 minutos da grande área Assis chuta forte e o goleiro Railson defende.

Aos 14´ Figurinha novamente de fora da área arrisca um chute forte, mas o goleiro do Ji-Paraná defende mandando para o escanteio.

Aos 15´ Thiaginho cobra escanteio, a bola fica alçada na área, o goleiro Roger Paranhos falha no lance e o zagueiro João Baiana oportunista bate de bicicleta para abrir o placar do Lobo do Cerrado.

Aos 28´ VEC consegui um contra-ataque com Robinho que invade pela lateral e faz um cruzamento, mas o goleiro Roger Paranhos se antecipa.

Aos 35´ o Lobo do Cerrado fica com 10 jogadores em campo, após uma expulsão do lateral Devoncir que comete uma entrada dura no zagueiro do Ji-Paraná.

Aos 39´ Lucão recebe uma falta perto grande área. Thiaguinho cobra a falta com chute direto e o goleiro Roger Paranhos se estica mandando a bola para o escanteio.

O tempo estava ficando curto para o Ji-Paraná e começava a pressionar o campo do Lobo Cerrado, porém sem êxito nas finalizações.

Ficha Técnica

VEC 1 x 0 Ji-Paraná

Local: estádio Portal da Amazônia (em Vilhena-RO);

Data: 18/02/2018 (domingo);

Árbitro: Jonathan Antero Silva;

Assistentes: Joverton Wesley e Renato Aparecido Reis; 4º árbitro: Jurandir Lico de Camargo;

Gol: João Baiano aos 15′ do 2º tempo;

Cartões amarelos: Marinho e Pereira (VEC); Chupeta e Victor Hugo (Ji-Paraná);

Expulsão: Alemão (VEC);

VEC

Railson; Alemão, João Baiano, Théo (Jair) e Lucão; Pereira, Marinho, Robinho e Thiaguinho; Igor (Kastor) e Figurinha. Técnico: Fábio Luiz.

Ji-Paraná

Roger Paranhos; Paulo Luna, Dhonathan, Helbert e Maranhão (Victor Hugo); Dick, Nick (Tião Bahia), Tuquinha (Chupeta) e Rob; Assis e Vinícius. Técnico: Tiago Batizoco.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia