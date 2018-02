Rosangela Donadon participa do 1º encontro do MDB em Vilhena

Vilhena sediou o 1º encontro regional do Movimento Democrático Brasileiro de Rondônia neste ano de 2018. Serão 10 encontros realizados por todo o estado de Rondônia, reunindo lideranças e formando alianças para as eleições deste ano.

Durante o evento, realizado no Centro de Tradições Gaúchas – CTG Sinuelo do Norte os membros filiados ao partido apresentaram suas intenções, pré-candidatura além de fortalecerem bases e a militância.

O evento foi preparado pela presidente do MDB, no município de Vilhena, Deputada Estadual Rosangela Donadon que após o encontro ofereceu um singelo jantar aos convidados.

A reunião das lideranças contou com a presença do presidente estadual do MDB, Tomás Correia, o governador Confúcio Moura, presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho, senador Valdir Raupp, deputada federal Marinha Raupp, deputado Só Na Bença, prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, diretor geral do DER, Ezequiel Neiva, além de vereadores, secretários e vice-prefeitos das cidades do Cone Sul.

“Agradeço a todos que se empenharam para a realização deste encontro, a equipe do diretório do MDB, presidente regional Tomás e o secretário geral do partido, Luiz Lenzi. Tivemos um encontro produtivo e demos início as nossas atividades em busca das eleições deste ano. Todos os membros do MDB vêm se destacando na política, e acredito que juntos podemos progredir ainda mais o desenvolvimento do nosso Estado”, disse Rosangela.

Além dos filiados, fizeram-se presentes no encontro, o vice-governador Daniel Pereira (PSB), deputado estadual Luizinho Goebel (PV), o ex-prefeito de Vilhena e pré-candidato a deputado federal, Melki Donadon (PDT) entre outras lideranças.

