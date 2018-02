BR-435: Após matérias do Extra, DNIT começa resolver problema de erosão

Neste domingo, 18, após diversas reclamações quanto à erosão na BR-435, no trecho denominado “curva dos crentes” a reportagem do Extra de Rondônia, foi conferir in loco, o problema que a cada dia se agrava mais, pois o buraco está chegando ao meio da pista.

A reportagem ficou no local por cerca de 40 minutos, e constatou que o tráfego é intenso, tanto de veículos leves, quanto pesados. No momento em que a equipe fazia imagens, um pedaço da pista rompeu.

Apesar de o local estar sinalizado, o risco de acidentes graves é grande por se tratar de uma curva e os motoristas geralmente não respeitam o limite de velocidade.

Contudo, no final da tarde deste domingo, a equipe de reportagem passou novamente no local e registrou que pelo menos o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), parece que vai tomar alguma providência, pois, já tem material no local, que provavelmente será usado para começar a obra de recuperação da pista.

Na manhã desta segunda-feira, 19, a reportagem tentou contato com o representante do órgão em Vilhena, mas o mesmo não atendeu ao telefone.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia