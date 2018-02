Campus Vilhena seleciona professor substituto de Informática e Química

Até quarta-feira (21), estão abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado de Professor Substituto para atender a necessidade temporária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena. As contratações são para as áreas de Química e de Informática, em jornada de trabalho de 40 horas.

A remuneração pode chegar a R$ 5,7 mil, além dos auxílios transporte, pré-escolar e alimentação. O Processo Seletivo Simplificado conta com uma Central de Atendimento, desde a publicação até a homologação do resultado final, situada na Rodovia 174, KM 03, nº 4.334, Zona Urbana, Vilhena (RO). O telefone de contato é o (69) 2101-0716 e o endereço eletrônico: processoseletivo.vha@ifro.edu.br.

São duas etapas de avaliação, a Prova de Desempenho Didático e a Prova de Títulos, sendo que a primeira será realizada no dia 27 de fevereiro.

O edital completo pode ser acessado em http://selecao.ifro.edu.br/index.php/vilhena/397-edital-03-2018-processo-seletivo-para-professor-substituto-vilhena . Nele estão a documentação necessária para o ato de inscrição, assim como todas as informações relevantes do edital.

Autor e foto: Assessoria