Confira a galeria de fotos da quarta rodada da 30ª edição do “Barrão 2018”

Aconteceu no último domingo, 18, mais uma rodada da 30ª edição do campeonato de futebol amador “Barrão 2018” realizada no município de Colorado do Oeste. Na ocasião esteve presente à deputada estadual, Rosangela Donadon, acompanhada de outras autoridades do município.

A quarta rodada foi marcada por muitos gols e apenas três empates. A competição contou com a disputa de 20 equipes. Várias pessoas prestigiaram o evento.

A organização do evento informa ainda que não haverá rodada do “Campeonato Barrão” no próximo domingo, 25 de fevereiro, devido o concurso público que ocorrerá em Ji-Paraná, pois boa parte das equipes procurou a secretaria relatando que alguns atletas realizará a prova. Portanto, para que não prejudique nenhuma equipe, a rodada será adiada para dia, 04 de março, sendo esta a última rodada da 1ª fase do campeonato.

Veja o resultado dos jogos:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia