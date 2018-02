Criança de 12 anos é arremessada para fora de veículo em acidente no Jardim Eldorado

O acidente foi registrado no fim da tarde desta segunda-feira, 19, no cruzamento da Avenida Duzalina Milani (05), com a Rua Afonso Juca de Oliveira, próximo ao supermercado Pato Branco, no Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo o registro da ocorrência, a condutora de um veículo Classic de cor vermelha, seguia na avenida, sentido ao supermercado, quando no cruzamento teria desrespeitado a placa de parada obrigatória, sendo atingida por um veículo Gol, que seguia na preferencial, sentido BR-174.

Após ser atingido na região do paralamas traseiro esquerdo pelo Gol, o Classic rodou na pista e novamente foi atingido por uma Toyota Hilux, que também seguia na preferencial, porém, sentido Avenida Brigadeiro.

Após o segundo impacto, que fez o veículo rodar novamente na pista, uma criança de 12 anos foi arremessada para fora do veículo, sofrendo escoriações leves. Mais duas crianças, de 12 e 8 anos, que também estavam no mesmo carro, sofreram ferimentos causados pelos estilhaços dos vidros.

A condutora e as crianças foram socorridas por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional. Os passageiros dos demais veículos envolvidos não se feriram.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia