Em março tem a 2ª edição do festival “Vilhena Music” com PPA e Hungria; adquira já seu ingresso

No dia, 08 de março, acontece no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito a 2ª edição do festival “Vilhena Music”, com a participação da dupla sertaneja Pedro Paulo & Alex (PPA), o fenômeno do Hip Hop Hungria e a cantora regional Meire Cabianchi.

Os ingressos já estão em seu segundo lote, sendo pista R$ 40,00, vip R$ 60,00 e camarote R$ 80,00. Vale ressaltar que esses valores só serão válidos até o dia, 28 de fevereiro.

Para mais informações sobre o show ou venda de ingressos entrar em contato através do telefone 9 8112-4499.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação