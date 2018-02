Família procura jovem de 13 anos desaparecida Vilhena

A família da adolescente Flávia Alessandra, de 13 anos, está desesperada a procura da jovem. A menor está desaparecida desde 12h00 de domingo, 18.

De acordo com as informações obtidas, Flávia teria saído com uma amiga chamada Cléo, e até o momento não retornou, e não deu nenhuma informação de onde iria. Os pais e amigos da jovem estão aflitos à sua procura.

E quem tiver alguma informação que leve ao paradeiro da adolescente, favor entrar em contato com – 190 Polícia Militar, ou 3322-3001 Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia