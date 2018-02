“Me desliguei do Vilhenense porque um dos dirigentes do clube acha que futebol é igual militarismo” diz técnico

Na manhã desta segunda-feira, 19, a reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com o técnico Rafael Andrade para esclarecer o motivo de seu desligamento do Vilhenense Esportivo Clube.

Rafael relatou que “me desliguei do Vilhenense porque um dos dirigentes do clube, mais conhecido por Tenente, acha que futebol profissional é igual militarismo, devido a isso interferia na minha filosofia de trabalho”.

O ex-técnico pontua ainda que foi contratado para implantar um método de trabalho consolidado, mas devido a algumas divergências de ideias resolveu deixar o time.

“Mas faz parte, enquanto não profissionalizar os cargos de dirigentes dos clubes, o futebol de Rondônia será amador”, enfatizou Andrade.

O ex-técnico finalizou ressaltando que está retornando para sua cidade onde ficará uma semana com a família e depois vai avaliar algumas propostas de clubes paulistas e paranaenses.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra de Rondônia