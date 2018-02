PGE divulga Processo Seletivo para estagiários de Direito em RO

Processo Seletivo para estagiários de Direito é realizado pela Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia (PGE – RO).

Com carga horária de 20h a 30h semanais, o aprovado receberá bolsa com valor estabelecido pela legislação de regência.

Alunos regularmente matriculados a partir do quinto período do curso de Direito de instituições oficialmente reconhecidas poderão se inscrever até o dia 2 de março de 2018, na sede da PGE em Porto Velho e nas Procuradorias Regionais de Ji-Paraná e Vilhena, das 8h às 13h, mediante preenchimento de formulário.

Este Processo Seletivo, com validade de seis meses, compreenderá duas etapas. Na primeira, o candidato deverá elaborar uma redação com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Já na segunda fase, serão eliminados todos que tiverem índice acadêmico inferior a seis pontos, numa escala de zero a dez.

Se você deseja obter mais informações, consulte o Edital disponível em nosso site.

Texto: Karina Felício

Foto: Reprodução Internet