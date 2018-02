RODOVIA DO BOI: Rosangela Donadon participa de solenidade em Corumbiara

Na manhã deste sábado, 17 de fevereiro, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (MDB) participou da solenidade da ordem de serviço que autoriza o Departamento de Estradas e Rodagens a dar início à produção do asfalto da RO – 370, a Rodovia do Boi.

O projeto visa realizar a produção de 200km de extensão de asfalto. A rodovia do Boi é uma parte do traçado da rodovia TransRondônia que será construída paralela à BR 364.

Para Rosangela Donadon, a idealização do projeto garantirá melhorias no escoamento da produção do estado de Rondônia. Agora de início, será construído um trecho de 20km entre o município de Corumbiara e Distrito de Vitória da União. 140 km serão produzidos entre os municípios de Vitória da União, até a Vila Bosco. E os 40 km entre Vila Bosco até Parecis.

O estado de Rondônia conta hoje com uma porcentagem relevante na área de produção, sendo 100% no algodão de Rondônia; 87% milho, 80% soja e 40% rebanho de gado. “Com a produção da Rodovia do Boi, haverá um grande avanço na economia do Estado. Os veículos carregados com grãos, algodão, gado, entre outros poderão trafegar com mais tranquilidade”, disse a parlamentar.

A solenidade foi realizada no município de Corumbiara e na oportunidade, a deputada aproveitou para destacar algumas de suas ações no município e região. A entrega de uma ambulância equipada com mini UTI, modelo SAMU; Kits de enxovais do Programa Mãezinha Rondoniense; R$ 200 mil para aquisição de medicamentos e materiais pensos, além de um poço artesiano para atender todo o Distrito de Vitória da União.

O evento contou com a presença do Governador do Estado, Confúcio Moura; Senador Valdir Raupp; Deputada Federal Marinha Raupp; vice-governador Daniel Pereira; Presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho; prefeita de Vilhena Rosani Donadon, o ex-prefeito Melki Donadon e demais autoridades.

Autor e foto: Assessoria