Clima seguirá abafado em todo o Estado

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que o clima será instável nesta terça-feira, 20. O tempo seguirá abafado em todos os municípios de Rondônia.

A previsão é de um dia de sol entre muitas nuvens em todas as regiões do Estado. Entre a tarde e a noite a instabilidade aumenta por conta do calor e da alta umidade, o que acaba ocasionando fortes pancadas de chuva com trovoadas em todas as áreas de Rondônia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa/ Divulgação