COLORADO: jovem perde motocicleta no golpe do depósito de envelope vazio

O caso foi registrado pela vítima, de 21 anos, que afirmou ter perdido uma motocicleta Honda Bros 160, após uma negociação via aplicativo de mensagens com um estelionatário que afirmava residir na cidade de Cerejeiras.

A vítima afirmou que após os tramites da negociação, na qual vendeu a referida motocicleta pelo valor de R$ 10.500,00 para um homem que se identificou como Luiz Fernando, este retirou um extrato bancário na agência do Banco do Brasil de Colorado, onde constava um deposito do valor combinado, porém, ainda bloqueado.

Mesmo assim, a vítima foi até a cidade de Cerejeiras para entregar o veículo no local combinado, que seria em um hotel, no entanto, o proprietário do estabelecimento não permitiu que o jovem guardasse a motocicleta no estacionamento para que a suposto comprador pegasse mais tarde. Com isso, a vítima entrou em contato com Fernando para lhe informar sobre a recusa do proprietário do hotel e este enviou seu primo, para quem foi entregue o veículo.

Já de volta à cidade de Colorado, dias depois, o jovem foi informado que o depósito realizado em sua conta referente ao pagamento da motocicleta, havia sido feito com um envelope vazio.

Diante dos fatos, a vítima registrou um boletim de ocorrência para a inclusão da placa do veículo no registro de furtos/roubos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia