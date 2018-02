CORUMBIARA: moradores do distrito de Vitória da União reclamam da falta de transporte escolar na zona rural

Na tarde desta terça-feira, 20, alguns moradores da zona rural de Corumbiara entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para denunciar a falta de transporte escolar no distrito de Vitória da União.

De acordo com uma moradora, já faz uma semana que o ônibus não passa na fazenda próxima ao distrito e a mesma já procurou a escola e até o secretário para resolver o problema, mas não obteve êxito.

A equipe do jornal entrou em contato com Luís Carlos Dala Costa, secretário de educação do município, onde informou que a secretaria disponibiliza 18 ônibus para atender a demanda, mas ocorrem imprevistos durante o trajeto seja nas estradas ou no próprio veículo e que a situação será verificada e resolvida imediatamente.

Em relação à procura de alguns pais de alunos, o mesmo respondeu que por ser uma pessoa pública atende muitas pessoas em seu dia a dia, mas que ao identificar o problema busca resolver.

