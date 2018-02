Ezequiel Neiva pré-candidato deputado estadual deve deixar direção do DER

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o diretor-geral do Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestruturas e Serviços Públicos (DER), Ezequiel Neiva de Carvalho, disse que deve deixar a pasta em breve.

De acordo com Neiva, vai deixar a direção-geral do DER para cuidar da pré-candidatura a deputado estadual.

Ezequiel foi empossado na pasta em solenidade conduzida pelo vice-governador, Daniel Pereira, no dia 1º de dezembro de 2015.

Nestes dois anos, Neiva ressalta o trabalho desenvolvido por sua equipe e enumera ações de suma importância para todo Estado, em especial ao Cone Sul. No qual a rodovia do Boi que teve no último sábado, 17, assinada a ordem de serviço para pavimentação da RO-370.

Projeto visa realizar a produção de 200 km de extensão de asfalto. A rodovia do Boi é uma parte do traçado da rodovia TransRondônia que será construída paralela à BR 364, e vai ligar o Cone Sul a Zona da Mata.

Neiva não citou data, mas deve se utilizar do prazo limite para pedir exoneração do cargo. Lembrando que nas últimas eleições Ezequiel bateu na trave, ficou como suplente por poucos votos.

Ezequiel acredita que o bom trabalho desenvolvido a frente do DER, o qualifica para colocar mais uma vez seu nome como pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia