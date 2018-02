Homem é flagrado pela Força Tática com celular roubado

O homem de 45 anos foi abordado por uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar, na manhã desta terça-feira, 20, na Rua 1505, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Durante a abordagem de retona, os militares encontraram em posse do infrator, um aparelho celular com sistema formatado e ao questionarem ao mesmo os motivos do objeto não conter informações na memória, o suspeito afirmou ter comprado o telefone de um outro agente pelo valor de R$50,00.

Ainda segundo o infrator, comprou o aparelho mesmo tendo conhecimento de que este era produto de roubo, pois sua real intenção era trocá-lo em uma boca de fumo, pois é usuário de entorpecente.

Diante dos fatos, o agente recebeu voz de prisão por receptação de produto roubado e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia