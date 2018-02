Homem tenta trocar cheque falsificado na boca do caixa e foge deixando CNH para trás

O caso foi registrado por um funcionário da agência do Banco do Brasil da cidade de Cerejeiras, com quem um homem tentou trocar um cheque no valor de R$4.900, e após perceber que não teria êxito, acabou fugindo deixando um documento para trás.

Segundo o denunciante, assim que o suspeito foi informado que a emissão do cheque seria confirmado junto ao correntista responsável, o mesmo afirmou que iria até seu veículo buscar um documento e não retornou mais, deixando no local uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que havia fornecido ao funcionário quando solicitado um documento pessoal.

Apesar de acreditarem que o documento em nome de Anderson Souza Correa, também seja falsificado, o mesmo e o referido cheque foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

Ainda segundo o correntista, que estava na agência no momento da transação e se dirigiu imediatamente até o caixa ao saber dos fatos, o cheque jamais foi emitido por sua pessoa.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia