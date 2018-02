Jovem é detido poucos minutos após furtar casa no Cohab

O caso foi registrado o fim da manhã desta terça-feira, 20, no Bairro Cohab, em Vilhena, onde um jovem de 27 anos foi detido transportando vários objetos furtados enrolados em um lençol.

Após receber uma denúncia anônima de que um jovem estava transportando um aparelho televisor e vários objetos envoltos em um lençol pelas ruas do bairro, uma guarnição da Policial Militar se dirigiu até o local onde fizeram contato com o suspeito, no mesmo instante em que a vítima chegou em sua casa e se parou com a mesma arrombada e acionou a central de operações da PM.

Ao receberem as informações do furto que havia acabado de acontecer próximo de onde o infrator foi localizado, de pronto a guarnição conduziu o agente e os objetos até a vítima, que identificou seus pertences.

Diante dos fatos o infrator, que já havia sido conduzido até a Unidade Integrada de Segurança (Unisp) no dia anterior, por ter sido flagrado em posse de outro aparelho de TV de procedência duvidosa e que afirmou ter rompido sua tornozeleira eletrônica, foi conduzido novamente até a delegacia para o registro de mais uma ocorrência em seu desfavor.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia