Madeira atinge 16 metros e autoridades continuam monitorando

Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), o Rio Madeira, em Porto Velho ainda atinge nesta terça-feira, 20, o nível de 16 metros, sendo a maior profundidade já registrada desde o inicio do ano.

Em Porto Velho o nível máximo dever ser de 17,10m, portanto de acordo com a Defesa Civil, o índice está dentro do esperado para esse período. Já na região do Abunã, Madeira já está com 21,17 metros.

O Rio Acre, em Rio Branco atinge o nível de 14,24m, entretanto, por já atingir o limite da profundidade só neste ano já se encontra em estado de alerta.

Com isso, as autoridades continuam supervisionando em ambos os lugares, para que não haja nenhum descontrole nos níveis dos rios.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Reprodução Internet