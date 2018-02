Padovani deixa governo para ser pré-candidato a deputado federal

O secretário-chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia, Emerson Castro, representando o governador Confúcio Moura, deu a posse nesta segunda-feira, 19, à secretária-adjunta Mary Braganhol, que assume a titularidade da Secretaria de Estado da Agricultura, em lugar do secretário Evandro César Padovani, que deixa a pasta para postular a um cargo eletivo.

Como secretário-adjunto da Seagri, assume o engenheiro-agrônomo José Paulo Ribeiro Gonçales, que também é servidor de carreira e trabalha há trinta e cinco anos no governo.

Ao formalizar a posse dos novos secretários, Emerson Castro lembrou a gestão inovadora do Governador Confúcio Moura, pautada na ética, decência e transparência dos atos públicos e que tem se destacado como o Estado número um em gestão inovadora, transparência e modernização dos processos administrativos.

Mary Braganhol, que também é professora e servidora de carreira do governo estadual, tem um vínculo muito estreito com a área da Agricultura, uma vez que acompanha há mais de uma década o trabalho do Governador Confúcio Moura, desde quando ele ainda era prefeito de Ariquemes. Ainda naquela cidade, ela respondeu pela secretaria de Agricultura, de Assistência Social e de Obras.

Na primeira gestão do governo, ela foi convidada para responder pela pasta adjunta da Agricultura, tendo feito dobradinha com o então secretário Evandro Padovani, quando trabalharam em sintonia durante os últimos cinco anos.

O então secretário Evandro Padovani, ao deixar a pasta, agradeceu a confiança do governador Confúcio Moura, bem como a toda a equipe que acompanhou o seu trabalho, lembrando, inclusive, dos servidores mais humildes aos mais graduados, dizendo que todos, indistintamente, colaboraram para otimizar o desenvolvimento do setor agrícola, trabalho que ele deixa com o senso do dever cumprido, lembrando ainda de todos os eventos que foram realizados em benefício da agricultura e que fortaleceram o setor.

Ao falar aos presentes, Mary Braganhol agradeceu primeiramente aos seus pais pela educação que lhe deram, bem como ao reconhecimento a seu trabalho por parte do governador Confúcio Moura, com quem tem trabalhado ao longo dos últimos treze anos e que agora lhe confiou essa missão tão importante à frente da Pasta da Agricultura, podendo continuar trabalhando pela diversificação da produção. Também agradeceu a toda a equipe que permanecerá trabalhando na Seagri.

A secretária também agradeceu a todas as pessoas que prestigiaram a posse, ao senador Valdir Raupp e o deputado federal Nilton Capixaba, aos quais fez referência aos apoios oferecidos para a tramitação de projetos em Brasília, bem como ao empenho da bancada federal que fez esforço conjunto para a liberação de uma emenda coletiva que vai possibilitar a aquisição de patrulhas mecanizadas a serem destinadas aos municípios rondonienses, com investimentos de cerca de R$150 milhões de reais.

Estiveram presentes os dirigentes das empresas Emater-RO, Albertina Marangoni e Francisco de Assis Sobrinho; secretário-adjunto da Sepog, Pedro Pimentel; de Assistência Social, Vilma Alves e Marionete Sana; Basílio Leandro, da Sedi; o delegado Federal de Agricultura, Valterlins Calaça; o presidente da Câmara Setorial do Café, Ezequias Braz Neto; os deputados estaduais Só na Benção e Cleiton Roque; os secretários da Sedam, Vilson Machado e Francisco Sales; o diretor-geral do Detran, José de Albuquerque; o ouvidor do Estado, Vicente Moura; presidente da Faperon, Hélio Dias; os prefeitos Marcos Flores, de Alto Alegre, Célio Lang, de Urupá, Leonilde Garda, de Seringueiras e o predidente da CMR, Jonassi Dalmásio.

Texto: Assessoria

Foto: Extra de Rondônia