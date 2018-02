Pedido de vista adia julgamento de Acir Gurgacz

Nesta terça-feira, 20, a 1ª turma do STF retomou o julgamento do senador Acir Marcos Gurgacz (PDT/RO) acusado de ter cometido crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (art. 19 e 20 da lei 7.492/86).

Na sessão, votaram os ministros Alexandre de Moraes, relator, pela condenação do parlamentar pelo crime previsto no art. 20 da norma, e o ministro Marco Aurélio, pela condenação abrangendo também o art. 19. Pedido de vista do ministro Luís Roberto Barroso adiou o fim do julgamento até a próxima sessão, que ocorre no dia 27.

A denúncia apresentada pela PGR aponta que, no período de 2003 a 2004, o senador obteve o financiamento junto ao Banco da Amazônia para renovação da frota de ônibus da Eucatur, empresa de transporte gerida por ele. Para isso, foi liberada verba no valor de R$ 1,5 milhão, dos quais o senador teria se apropriado de R$ 525 mil.

