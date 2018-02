Vítima de acidente com carreta está em estado grave e será transferida para São Paulo

Na manhã desta terça-feira, 20, a reportagem do Extra de Rondônia recebeu informação do Hospital Regional de Vilhena (HRV), sobre o estado de saúde do motorista Elzeni Alexandre Pio Pereira, de 37 anos, que se envolveu em acidente na tarde de segunda-feira, 19, no Km 62 da BR-364, próximo a ponte do Rio Ávila, a cerca de 55 quilômetros de Vilhena, sentido Porto Velho.

Alzeni sofreu múltiplas fraturas, seu estado é grave, mas estável. A família do motorista vai levá-lo nesta terça para a cidade de Diadema-São Paulo. A vítima passou por cirurgias no HRV e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Alvanice Pereira da Cruz, de 43 anos, condutor da outra carreta envolvida na colisão, não sofreu nenhum ferimento. Ele é morador da cidade de Brasiléia-Acre, sede da empresa que trabalha.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia