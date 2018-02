Aos 93 anos, morre fundador de Rondolândia distrito de Corumbiara

Morreu na manhã desta quarta-feira, 21, Eurico Duarte de Oliveira, de 93 anos.

Eurico chegou à região de Corumbiara nos anos 70, fixou residência e com sua família ajudou no desenvolvimento da cidade. O pioneiro foi um dos fundadores do distrito de Rondolândia.

Eurico veio a óbito por morte natural por volta das 07h40 desta quarta. Ele deixa 16 filhos, netos e bisnetos.

O corpo do pioneiro está sendo velado na paróquia de Corumbiara e será sepultamento nesta quinta as 16 horas no cemitério municipal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família