Atletas medalhistas da AVV se transferem para o Paraná

Os atletas da AVV Vitor Silvestre, Eloise Rabito e Ana Emerick se transferiram para as equipes Ama Vôlei e Positivo do Estado do Paraná.

Formados nas categorias de base da AVV, Vitor Silvestre e Eloise Rabito passaram pelas categorias pré-mirim e mirim participando dos principais campeonatos da região e da Taça Paraná.

Adquirindo os atletas experiências nas equipes escolares de Vilhena, onde conquistaram medalhas e estaduais e nacional, assim como também convocações para defenderem as seleções de Rondônia.

Já central Ana Emerick se transferiu de Cerejeiras para o voleibol de vilhena em 2015 onde obteve suas maiores conquistas esportivas e também convocações para as seleções do Estado, conquistando medalhas na fase nacional dos jogos escolares.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria