BARRÃO: Rosangela Donadon prestigia um dos maiores eventos esportivos do Cone Sul

Mais uma etapa do campeonato “Barrão de Futebol” foi realizada neste último domingo, 18 de fevereiro, no município de Colorado do Oeste. A deputada estadual, Rosangela Donadon (MDB) esteve prestigiando o evento que já é tradição no município.

Sempre atuante em toda região do Cone Sul, a parlamentar faz questão de estar presente nos eventos que movimentam a economia local dos municípios. A convite de um dos organizadores, Robinson do Esporte, a deputada passeou pelo espaço cumprimentando os presentes, revendo amigos e assistindo os jogos.

As competições são realizadas no campo suíço, no Módulo Desportivo de Colorado aos domingos e terá a final no mês de abril. Rosangela frisou seu total apoio ao evento e garantiu presença na grande final.

Autor e foto: Assessoria