CORUMBIARA: prefeitura divulga classificação por trajeto em processo seletivo para monitores em transporte escolar

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto do Município de Corumbiara, juntamente com a Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão de realização do Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Decreto N° 007/2018 no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a Lei Ordinária nº. 1077, de 24 de janeiro de 2018, conforme documentação constante dos autos do Processo nº. 786/2017, considerando a necessidade inadiável de excepcional interesse público a contratação de Monitores de Transporte Escolar para atuar nos veículos de transporte escolar pertencente à frota própria do município de Corumbiara, resolve estabelecer e divulgar as normas para a realização de Processo Seletivo Simplificado.

Clique aqui e veja planilha:

Texto: Assessoria

Foto: Ilustração