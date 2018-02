DNIT: diretor-geral vai decretar situação de emergência na BR-364

O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) Walter Casimiro, anunciou que vai decretar situação de emergência na BR-364.

O anúncio foi feito nesta terça-feira, 20, durante audiência com a bancada parlamentar de Rondônia.

Na última audiência sobre o tema, o DNIT pediu 15 dias para que a situação fosse avaliada pelo órgão. Com o fim do prazo, que se encerra amanhã, 22 de fevereiro, o diretor-geral se comprometeu a decretar situação de emergência e, com isso, adotar medidas urgentes de recuperação da rodovia.

A bancada pediu que a entidade tenha um olhar especial para evitar que a situação se agrave e mais pessoas sejam vítimas de acidentes fatais na rodovia.

Walter Casimiro também garantiu que vai disponibilizar os melhores técnicos do órgão para que a execução e manutenção necessária da rodovia sejam efetivadas com agilidade.

De acordo com o diretor da instituição, a manutenção da BR-364 contará com a implementação de uma terceira faixa em alguns pontos da rodovia, o que deve melhorar a fluidez do tráfego e evitar acidentes.

Texto: Assessoria

Foto: Extra de Rondônia