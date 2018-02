Em Brasília, Rosani Donadon participa de audiência para cobrar melhorias na BR-364

A rodovia corta o Município de Vilhena e o liga ao restante do Estado

A prefeita do Município de Vilhena, Rosani Donadon (MDB), participou na tarde desta terça-feira, 20, de uma reunião com o Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT), Valter Casimiro.

O encontro aconteceu em Brasília (DF), e contou com a presença de toda bancada federal de Rondônia, além de prefeitos de diversos Municípios. Todos os representantes de Rondônia cobraram pressa do órgão quanto à pavimentação de toda BR-364 e demais rodovias federais que cortam o Estado e encontram-se em péssimas condições de trafegabilidade, a exemplo da 435, que liga cinco Municípios do Cone-sul à BR-364.

Durante o encontro, o chefe do DNIT informou que nesta terça-feira, 21, o órgão irá iniciar o processo emergencial a fim de iniciar as obras de reforma e pavimentação das rodovias em tela. Todo o processo burocrático, segundo os cálculos de Casimiro, levará em torno de 15 dias para que em seguida as obras iniciem-se. A principal reclamação de deputados, senadores e também dos prefeitos é justamente o fato de o DNIT ter orçamento para executar as obras e as empresas vencedoras dos processos licitatórios ainda não começaram a trabalhar.

Casimiro explicou que essas empresas serão punidas junto ao órgão para que não possam mais participar de nenhum tipo de licitação. “Não podemos mais aceitar a perda de vidas nessas rodovias por falta de manutenção. O encontro serviu para que possamos pressionar o órgão e logicamente termos resultados positivos. Acreditamos que os trabalhos serão retomados dentro do cronograma”, disse a prefeita Rosani Donadon.

Também participaram do encontro os vereadores Vera da Farmácia (MDB), Valdete Savaris (PPS), Carlos Suchi (Podemos) e Wilson Tabalipa (PV).

