Força Tática captura foragido da justiça e recupera motoneta furtada

A captura e a recuperação se deram na tarde desta quarta-feira, 21, em um conjunto de apartamentos localizado na Rua 607, no Bairro Nova Vilhena.

Segundo o registro da ocorrência, um homem entrou em contato com a guarnição afirmando que um jovem estava transitando pelas ruas da cidade com uma motoneta similar a de sua propriedade, que havia sido furtada.

Diante da denúncia, os militares se dirigiram até a residência do suspeito e de pronto visualizaram a referida motoneta estacionada em frente o apartamento do mesmo. Em consulta à placa do veículo, foi constatado que o mesmo possuía registro de furto.

O suspeito que atendeu os policiais, afirmou ter emprestado a motoneta de um amigo, porém, não soube informar o nomes deste.

Como o jovem, de 26 anos, fazia uso de uma tornozeleira eletrônica que estava descarregada, foi realizada uma consulta nominal nos sistema da polícia, através da qual foi constatado, que em desfavor do gente havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto qualificado, expedido pela Segunda Vara Criminal de Vilhena.

O infrator e o veículo foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia