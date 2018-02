Homem fica ferido em acidente no Jardim das Oliveiras

O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira, 21, no cruzamento da Rua Francisco O. Mendes com a Avenida Curitiba, próximo ao semáforo da mesma com a Presidente Nasser, no Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

Segundo a condutora de um veículo Crossfox, seguia pela Francisco O. Mendes, sentido Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), quando no cruzamento acabou não visualizando um motociclista que tregafava sentido BR-174, devido o ponto cego de seu veículo.

Com o impacto da batida, o motoqueiro foi arremessado sobre o capô do carro e se queixava de fortes dores em uma das pernas.

A vítima foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional.

A Polícia Militar de Trânsito (P-tran) registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia