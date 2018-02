Portovelhense faz ensaio engraçado durante enchente e fotos viralizam na internet

Quem mora em regiões onde a chuva costuma castigar sabe o quanto é difícil superar uma enchente. Muitas vezes tudo que há na casa é perdido e seus moradores ficam devastados com a situação.

Mas não foi o caso do jovem Alex Henrique, nativo de Porto Velho, Rondônia, que resolveu lidar com isso com extremo bom humor. Ele usou o Facebook para mostrar o ‘ensaio’ fotográfico feito por ele no meio da água que tomou conta de sua casa.

“Aproveitando a chuva para tomar banho de rio, invejosos dirão que é minha casa alagada”, disse na legenda das imagens. O post já conta com mais de 23 mil reações e quase 40 mil compartilhamentos.

Confira as fotos:

Fonte: Rondoniainfoco.com