Prefeito de Rio Branco é detido pela PF por desvios de R$ 700 milhões do DNIT de RO e Acre

O único prefeito de capital eleito pelo PT nas últimas eleições municipais, Marcus Alexandre (PT), prefeito de Rio Branco, e sua mulher Gicélia Viana, foram detidos pela Polícia Federal no âmbito da Operação Buracos, deflagrada no Estado do Acre há algumas semanas.

Os dois foram detidos em uma ação conjunta entre a pela Polícia Federal (PF), a Procuradoria-Geral e a Controladoria-Geral da União que investiga desvios de cerca de R$ 700 milhões em recursos públicos no âmbito do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre e do DNIT de Rondônia.

Marcus Alexandre, que foi diretor-presidente do Departamento de Estradas do Acre, é aliado do governador Tião Viana (PT). No sábado, o prefeito foi lançado pré-candidato pelo partido à sucessão de seu padrinho político.

O esquema investigado envolve servidores do Deracre e do DNIT/RO, além de empresários. Os valores eram pagos por serviços não executados e materiais que nunca seriam entregues. O grupo também se utilizava de funcionários fantasmas.

Fonte: Imprensaviva

Fotos: Reprodução