Presidente e jogador do VEC trocam socos e vão parar na delegacia

A discussão entre o presidente do VEC, Carlos Dalanhol, mais conhecido como “Gaúcho do Milho” e um dos jogadores, que acabou em agressão física, ocorreu na tarde desta quarta-feira, 21, em Vilhena.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, o jogador teria partido para a briga, devido “Gaúcho” ter usado o valor de R$1.100,00, referente a inscrição do mesmo no Campeonato Rondoniense 2018, para inscrever um goleiro.

Após saber da ação do presidente, o jogador teria solicitado a devolução da quantia para voltar para a cidade onde reside, porém, diante da negação, acabou perdendo a paciência e partido para agressão chegando a danificar o veículo de Gaúcho.

Como a polícia foi acionada para por fim na discussão, ambos acabaram sendo conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) onde o caso foi registrado.

O site deixa espaço caso as partes envolvidas queiram se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Rede Amazônica/Reprodução