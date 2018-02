Saboreie um delicioso tambaqui inteiro ou na prancha no restaurante “Picanha na Chapa”

Além de trazer música ao vivo com cantores regionais todas as sextas-feiras para seus clientes, o “Picanha na Chapa” está com novidades em seu cardápio.

O cliente poderá aproveitar a boa música saboreando uma suculenta picanha na chapa que já é tradição em Vilhena, ou, se deliciando com um tambaqui frito inteiro. E não para por aí, o restaurante está servindo prancha de tambaqui sem espinha grelhada ou a milanesa.

Não perca tempo e vá conferir, o “Picanha na Chapa” está localizado na Rua Domingos Linhares, Centro de Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa