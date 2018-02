VEC está com inscrições abertas para escolha da musa do time

Já estão abertas as inscrições para a escolha da musa do Vilhena Esporte Clube (VEC). Jovens de 17 a 21 anos poderão se inscrever do dia 21 até 03 de março.

As inscrições poderão ser realizadas na agência de modelos “Voggue Models” localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, bairro Jardim América próximo ao SENAC.

Para mais informações sobre o concurso entrar em contato através do telefone 9 8486-1566.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação