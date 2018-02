Advogado denuncia Confúcio, Raupp, deputados estaduais e federais por campanha eleitoral antecipada

O advogado Caetano Neto denunciou nesta quarta-feira, 21, ao Procurador Eleitoral do TRE, o governador Confúcio Moura, Senador Valdir Raupp, integrantes de cargo no Governo Estadual e ainda, todos os deputados federais e estaduais presentes na reunião política promovida pelo MDB na última sexta-feira, 16, no CTG, na cidade de Vilhena.

Segundo Caetano, a denuncia é baseada em propaganda eleitoral antecipada indireta (embora não tenha havido pedido de votos) com uso de dinheiro público já que o comparecimento de ato político na cidade (aeronaves, comparecimento de assessores, seguranças, viaturas, uso de celular institucional na reunião) uma vez que, o governo criou ato oficial governamental para estar no município (entrega de Título Já) mas na verdade, o objetivo tem outro direcionamento, é o de realizar pré-campanha eleitoral para as eleições de 2018, relatou o causídico em sua representação.

De acordo com Caetano, ” essa manobra, já corriqueira e velha conhecida de todos, e pior , praticada pelas raposas políticas de Rondônia, cria-se ato oficial para dar “ares’ de legalidade as despesas na justificativa para a vinda de “nobres autoridades” na cidade, mas na verdade e a despeito do ato oficial, o objetivo “as escondidas” é direcionado para a reunião política que foi promovida na cidade com efusivos discursos revelando campanha antecipada.”

Neto afirma que, “Sem contar com o crime praticado quando fazem uso de milhares de reais do dinheiro público, despesas com diárias, combustível, custo de aeronave á disposição do senhor governador, senador, deputados e ainda, diárias para assessores, gasto com combustível e deslocamento de viaturas oficiais, carros alugados pagos com recurso do tesouro estadual, seguranças que chegam com veículos com placas descaracterizadas, enfim, se observa uma somatória de abuso e ilegalidades e ainda, cometendo eles, abuso do poder econômico com o dinheiro público e também crime eleitoral.”

O advogado lembra ainda que, ” caso seja permitido essas manobras pelas velhas raposas e sua continuidade, além de causar desequilíbrio no jogo político já que pretensas outras candidaturas não detém de tal aparato para realizar suas pré-candidaturas, os candidatáveis detentores de cargo e mandato devem ser proibidos de realizarem reunião política nas cidades onde acontece solenidade de ato oficial, devendo para tanto, que o MP eleitoral não faça o papel de surdo, cego e mudo nessa questão.”

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia