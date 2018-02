Após derrota contra Sparta, Real Ariquemes demite técnico Renato Birigui

A diretoria do Real Ariquemes confirmou nesta quinta-feira a dispensa do técnico Marcos Birigui.

O comunicado foi feito pelo presidente do Furacão do Jamari, Chico Pinheiro, após empate no tempo normal em 1 a 1 e derrota na noite da última quarta-feira nos pênaltis por 4 a 2 em pleno estádio Gentil Valério, que culminou com a eliminação do Furacão do Jamari na Copa Verde.

Em cinco jogos sob comando de Marcos Birigui, o Real Ariquemes conquistou apenas uma vitória, teve dois empates e sofreu duas derrotas. Além disso, o Furacão do Jamari sofreu eliminações na Copa do Brasil para o Londrina-PR e também na Copa Verde para o Sparta-TO.

Chico Pinheiro agradeceu os serviços prestados pelo técnico Marcos Birigui e já está em busca de um novo treinador para a sequência da temporada 2018.

O Real Ariquemes retorna a campo no domingo, às 17 horas (horário de Rondônia), contra o Guajará no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Divulgação