Corpo de motoqueiro morto em acidente está sendo velado em igreja evangélica

O corpo de Emerson Tavares Caldas, de 23 anos, que morreu por volta das 05h00 desta quinta-feira, 22, no Hospital Regional de Vilhena, após sofrer acidente na BR-364 – em frente ao frigorífico, saída para Porto Velho, está sendo velado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Rua Jamari, no Bairro São José.

De acordo com a informação da funerária São Matheus, o sepultamento está marcado para as 15 horas desta quinta, no cemitério Cristo Rei.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia