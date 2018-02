Dr. Rey participará de mais uma edição do evento “Personalidades em Evidência” em Vilhena

Na próxima quarta-feira, 28, acontece em Vilhena, mais uma edição do evento “Personalidades em Evidência” organizado pelo colunista social Valdeci Tergon.

A solenidade terá inicio a partir das 20h00 no salão de eventos da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (Aciv) e contará com a presença do renomado cirurgião plástico Robert Rey, mais conhecido com “Dr. Rey ou Dr. Hollywood”.

O evento é realizado há mais de 20 anos em vários municípios de Rondônia e visa homenagear profissionais liberais, empresas, empresários, políticos e a imprensa local.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação