Ex-Botafogo Lucas Cesar acerta com VEC

A diretoria do Vilhena Esporte Clube (VEC) acertou a contração de mais um lateral para a temporada de 2018. Trata-se do carioca Lucas Cesar, de 20 anos, ex-Botafogo de Futebol e Regatas.

Em entrevista concedida a reportagem do Extra de Rondônia, o reforço comentou que iniciou sua carreira nas categorias de base do clube carioca até os 19, e está feliz de voltar aos gramados, após uma lesão no joelho.

“É uma enorme satisfação poder vestir a camisa do VEC e vou fazer de tudo para honrar a camisa com garra e determinação para poder ajudar o clube e alcançar seus objetivos na temporada. Agradeço a diretoria pelo convite e obrigado pela confiança”, disse Lucas.

De acordo com diretor do futebol do clube, Diego Talim, a proposta do VEC é trazer jogadores com perfil igual do Lucas Cesar que jogaram na base de clubes principais de São Paulo e Rio de Janeiro, e que se enquadrem na realidade do Vilhena Esporte Clube.

“A equipe pretende manter essa parceria com clubes de Rio e São Paulo com nível muito alto e, com isso, fortalecer o VEC para chegar a uma vaga da Copa do Brasil, Copa Verde e Serie-D”, enfatizou o Talim.

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia