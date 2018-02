França Silva cobra aparelho de Endoscopia para o Hospital Regional

O vereador França Silva (PV) e outros 7 vereadores foram a Brasília nesta semana, junto com a prefeita Rosani Donadon, para angariar recursos destinados à cidade de Vilhena.

Em meio à agenda lotada na capital, França visitou o gabinete do deputado federal Luiz Claudio (PR) para acompanhar e cobrar a instalação de um aparelho de Endoscopia para atender aos pacientes do Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira.

O diálogo estabelecido com o deputado sobre a reivindicação vem de longa data e é mantida devido à perseverança do vereador. O requerimento para a liberação da emenda já está tramitando no Ministério da Saúde.

“O trabalho do vereador é árduo, por isso, quando encontramos um deputado de compromisso só temos a agradecer. O aparelho vai salvar muitas vidas”, afirmou França.

“A tua luta desde o ano passado foi para adquirir esse aparelho de endoscopia. Estou destinando esse recurso para atender à população de Vilhena e todo o Cone Sul porque o hospital é regional”, afirmou o deputado que no ano passado liberou R$ 500 mil para custeio da folha de pagamento dos servidores da saúde, também a pedido do vereador França Silva.

“Esse R$ 500 mil iam ser destinados para outro município, mas com muito trabalho conseguimos destinar a verba para o nosso município”, afirmou o vereador.

França se mostrou satisfeito ao constatar que o aparelho de endoscopia estará instalado no Hospital Regional em breve, só depende dos trâmites no ministério da Saúde.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação