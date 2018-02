Peão cerejeirense está nos EUA para participar de um dos maiores rodeios do mundo

O jovem peão Eudimar Oliveira Novais, de 18 anos, natural de Cerejeiras, mais conhecido por “Manim” participou da final na “Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos 2017”, festival que o classificou para a disputa no “The American”, realizado no Texas, Estados Unidos (EUA).

Eudimar já participou de outros campeonatos em Rondônia e chegou a levar para casa a premiação máxima. Ainda aos 17, anos fez sua estreia na 33ª Feira Agropecuária de Ariquemes (Expoari), onde teve sua primeira vitória.

Atualmente Eudimar é campeão brasileiro pela Liga Nacional de Rodeio (LNR) e agora o peão está nos EUA para encarar a primeira fase da competição do “The American”. A premiação final é no valor de US$ 2 milhões.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação