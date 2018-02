PM intensifica patrulhamento em áreas de matas urbanas de Vilhena

Guarnições da Polícia Militar de Vilhena tem intensificado o patrulhamento nas áreas de matas dentro e nos arredores da cidade de Vilhena, a fim de coibir a criminalidade.

Os patrulhamentos que estão sendo realizados primordialmente nas matas localizadas em torno da pista de kart e do parque ecológico, localizado na saída para Juína, visa a diminuição da presença de usuários de drogas e traficantes que se aglomeram nos locais devido a pouca movimentação de pessoas, que facilita na prática dos atos ilícitos.

Além de coibir a presença dos referidos infratores, os militares visam levar uma maior sensação de segurança para os frequentadores do parque, sendo que roubos com vítimas feridas gravemente, já foram registradas no respectivo ambiente.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia